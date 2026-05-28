Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bojan Hodak Tak Akan Latih Klub Lain, Tetap Jadi Bagian Persib, Ini Tugasnya

Kamis, 28 Mei 2026 – 18:19 WIB
Bojan Hodak Tak Akan Latih Klub Lain, Tetap Jadi Bagian Persib, Ini Tugasnya - JPNN.COM
Bojan Hodak memamerkan tiga trofi liga yang diraih Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com, BANDUNG - Manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) memastikan mantan pelatih Bojan Hodak akan mengisi posisi Shareholder Group Technical Advisor atau Penasihat Teknis.

Posisi tersebut membuatnya masih terlibat dalam arah teknis dan pengembangan Persib ke depan.

Komisaris Persib, Umuh Muchtar mengatakan, kondisi kesehatan pelatih berusia 5 tahun itu disebut jadi pertimbangan Hodak meninggalkan kursi pelatih.

Baca Juga:

Selama tiga musim, Hodak mampu mengembalikan kejayaan tim berjuluk Maung Bandung. Gelar hattrick juara dan penghargaan Best Coach atau Pelatih Terbaik Liga 1 tiga musim berturut-turut jadi pencapaian akhir Hodak di Persib.

Kini, setelah menyelesaikan tugasnya, Hodak memilih untuk fokus pada pemulihan kesehatan dan kumpul bersama keluarganya.

"Alasannya memang ingin fokus pada kesehatan, dan untuk mengurus keluarga, anaknya juga masuk perguruan tinggi," kata Umuh di Bandung, Kamis (28/5/2026).

Baca Juga:

"Kami memang menyesali, sakit dengan ditinggalnya pelatih terbaik di Persib, apalagi dia membawa hattrick," lanjutnya.

Kata Umuh, Hodak tetap ada di belakang Persib dan tidak akan melatih klub mana pun.

Bojan Hodak tidak akan melatih klub lain setelah meninggalkan posisinya sebagai pelatih kepala Persib Bandung. Ini peran barunya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Bojan Hodak  Bobotoh  Bobotoh Persib 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp