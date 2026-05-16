Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bojan Hodak Tak Bisa Dampingi Persib Melawan PSM, Dia Bilang Begini

Sabtu, 16 Mei 2026 – 09:55 WIB
Bojan Hodak Tak Bisa Dampingi Persib Melawan PSM, Dia Bilang Begini - JPNN.COM
Pelatih Persib, Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Persib Bandung akan melakoni laga Super League menghadapi PSM di Stadion Gelora B. J. Habibie, Parepare, Minggu 17 Mei 2026 pukul 19.00 WIB.

Pelatih Persib Bojan Hodak menyatakan tak khawatir tidak bisa mendampingi tim asuhannya melawan PSM Makassar.

Hodak absen mendampingi Persib karena akumulasi kartu kuning sehingga Persib didampingi asisten pelatih Igor Tolic.

Baca Juga:

"Tidak ada masalah. Dia (Igor Tolic) sudah tahu, dia sudah siap, karena dia melakukan ini ketiga kalinya tahun ini," kata Hodak dalam laman I-League pada Jumat.

Bojan Hodak sendiri sudah berangkat ke Makassar dua hari sebelum pertandingan.

"Kami selalu pergi dua hari sebelumnya. Kami akan bermalam di Makassar lebih dulu dan kemudian pagi keduanya kami akan menuju Parepare," ujar dia.

Baca Juga:

"Semua pemain dalam kondisi oke, hanya (Layvin) Kurzawa. Kurzawa tidak terlalu buruk kondisi cederanya, tetapi saya tidak yakin dia akan bermain melawan PSM. Untuk pertandingan terakhir kami belum tahu," pungkasnya.

Persib berada di peringkat pertama klasemen Super League dengan 75 poin dari 32 pertandingan, unggul head to head dari Borneo FC di tempat kedua. (antara/jpnn)

Bojan Hodak absen mendampingi Persib Bandung saat melawan PSM Makassar karena akumulasi kartu kuning.

Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Bojan Hodak  PSM  Super League 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp