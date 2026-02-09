Bojan Hodak Terus Terang soal Langkah Darurat Persib Bandung Aktifkan I Made Wirawan

jpnn.com - Persib Bandung mengambil langkah tak biasa pada paruh kedua BRI Super League 2025/26.

Klub kebanggaan Jawa Barat itu resmi mendaftarkan kembali I Made Wirawan sebagai penjaga gawang aktif meski sang legenda sebelumnya telah menyatakan gantung sarung tangan.

Keputusan tersebut membuat Made kini memegang peran ganda.

Selain bertugas sebagai asisten pelatih kiper, pria asal Bali itu juga disiapkan sebagai opsi di bawah mistar gawang.

Dalam struktur tim, Made akan berada di belakang Teja Paku Alam, Fitrah Maulana, dan Rhaka Syafaka Bilhuda.

Sementara itu, Adam Przybek diarahkan untuk fokus membela Persib di AFC Champions League Two.

Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan kebijakan ini lahir dari kebutuhan teknis tim, bukan semata faktor nostalgia.

"Kami harus memiliki empat, sedangkan sebelumnya kami hanya punya tiga."