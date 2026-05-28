JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bojan Hodak Tidak Benar-Benar Pergi, Ungkap Rencananya di Persib Bandung

Kamis, 28 Mei 2026 – 11:12 WIB
Koreografi visual Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Persib.

jpnn.com - Bojan Hodak dipastikan tetap berada di lingkungan Persib Bandung meski tak lagi duduk di kursi pelatih.

Setelah sukses mengantarkan Persib mencatat sejarah sebagai klub pertama yang meraih hattrick juara Liga Indonesia, pelatih asal Kroasia itu kini akan beralih tugas sebagai penasihat teknik klub.

Meski meninggalkan kursi pelatih, Hodak tidak benar-benar berpisah dengan Persib

Sebagai penasihat teknik klub, pria berusia 55 tahun itu akan terlibat dalam pengembangan tim.

Dengan perubahan tersebut, Hodak tidak lagi berada di pinggir lapangan saat pertandingan berlangsung.

Posisi pelatih kepala Persib kini resmi dilanjutkan oleh asistennya, Igor Tolic, yang akan memulai era baru.

"Saya masih butuh sedikit istirahat karena alasan pribadi."

"Namun, saya akan tetap berada di sekitar sini (Persib, red) dan siap membantu memberikan saran atau masukan kapan pun manajemen membutuhkan sesuatu, terutama pada aspek-aspek yang masih bisa ditingkatkan," ucapnya.

Bojan Hodak akhirnya bicara soal peran barunya di Persib Bandung.

