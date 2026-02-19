Bojan Hodak Ungkap Fakta Pahit di Balik Kekalahan Persib Bandung Atas Ratchaburi FC

jpnn.com - Perjalanan Persib Bandung di AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26 harus terhenti di babak 16 besar. Klub Thailand Ratchaburi FC menjadi bantu sandungan bagi tim asal Jawa Barat itu.

Maung Bandung dipastikan angkat koper meski meraih kemenangan 1-0 atas Ratchaburi dalam leg kedua di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (18/2/2026).

Namun, hasil tersebut belum cukup menutup luka dari kekalahan telak 0-3 di pertemuan pertama.

Gol tunggal yang dicetak Andrew Jung sekadar memperpanjang napas Maung Bandung, tanpa mampu mengubah nasib mereka di pentas Asia.

Pelatih Bojan Hodak tak menampik bahwa anak asuhnya sempat menunjukkan performa menjanjikan, khususnya pada babak pertama.

Menurutnya, tekanan yang dibangun Persib mampu merepotkan Ratchaburi FC yang lebih banyak menunggu di area sendiri.

Namun, Hodak menilai hasil akhir tak bisa dilepaskan dari berbagai situasi krusial yang terjadi di lapangan.

Pelatih asal Kroasia itu menyoroti keputusan wasit yang menganulir satu gol Persib, serta kondisi pertandingan yang tidak berjalan seimbang hingga peluit akhir.