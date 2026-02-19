Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Bojan Hodak Ungkap Fakta Pahit di Balik Kekalahan Persib Bandung Atas Ratchaburi FC

Kamis, 19 Februari 2026 – 05:50 WIB
Bojan Hodak Ungkap Fakta Pahit di Balik Kekalahan Persib Bandung Atas Ratchaburi FC - JPNN.COM
Duel Persib Bandung (jersei biru) vs Ratchaburi FC (jersei oranye). Foto: Persib.

jpnn.com - Perjalanan Persib Bandung di AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26 harus terhenti di babak 16 besar. Klub Thailand Ratchaburi FC menjadi bantu sandungan bagi tim asal Jawa Barat itu.

Maung Bandung dipastikan angkat koper meski meraih kemenangan 1-0 atas Ratchaburi dalam leg kedua di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (18/2/2026).

Namun, hasil tersebut belum cukup menutup luka dari kekalahan telak 0-3 di pertemuan pertama.

Baca Juga:

Gol tunggal yang dicetak Andrew Jung sekadar memperpanjang napas Maung Bandung, tanpa mampu mengubah nasib mereka di pentas Asia.

Pelatih Bojan Hodak tak menampik bahwa anak asuhnya sempat menunjukkan performa menjanjikan, khususnya pada babak pertama.

Menurutnya, tekanan yang dibangun Persib mampu merepotkan Ratchaburi FC yang lebih banyak menunggu di area sendiri.

Baca Juga:

Namun, Hodak menilai hasil akhir tak bisa dilepaskan dari berbagai situasi krusial yang terjadi di lapangan. 

Pelatih asal Kroasia itu menyoroti keputusan wasit yang menganulir satu gol Persib, serta kondisi pertandingan yang tidak berjalan seimbang hingga peluit akhir.

Persib Bandung gugur di ACL 2, Bojan Hodak tak menutup mata. Dari gol dianulir hingga kesalahan fatal, semua diungkap pelatih asal Kroasia itu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Bojan Hodak  Ratchaburi FC  Persib Vs Ratchaburi FC  AFC Champions League Two 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp