Bojan Hodak Ungkap Hal yang Bikin Bhayangkara FC Menakutkan bagi Persib Bandung

jpnn.com - Persib Bandung berada dalam tekanan menjelang laga kontra Bhayangkara FC pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/26.

Duel Bhayangkara FC vs Persib akan digelar di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4/2026) malam.

Bagi Persib, laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, tetapi momentum untuk kembali ke jalur perebutan gelar.

Pelatih Persib Bojan Hodak menyadari anak asuhnya akan menghadapi tantangan berat.

Dia menilai Bhayangkara FC sedang berada dalam performa terbaik, terutama setelah mencatatkan enam kemenangan beruntun.

"Ini akan menjadi pertandingan yang tidak mudah. Dalam paruh kedua musim ini, Bhayangkara menurut saya termasuk tim yang paling kuat," jelasnya.

Hodak juga menyoroti perubahan signifikan yang terjadi pada skuad Bhayangkara FC, khususnya setelah kedatangan sejumlah pemain anyar yang membuat permainan mereka makin berbahaya.

"Bhayangkara mendatangkan tiga penyerang baru dan sejak saat itu permainan mereka meningkat drastis. Mereka sangat berbahaya, terutama ketika melakukan serangan balik," lanjutnya.