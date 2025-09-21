Bojan Hodak Ungkap Persib Tanpa 2 Pemain Inti Saat Bertandang ke Kanjuruhan

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung akan melawan Arema FC pada pertandingan pekan ke-6 BRI Super League 2025/26.

Laga ini digelar di Stadion Kanjuruhan pada Senin (22/9/2025) kick-off 15.30 WIB.

Pada pertandingan ini, pelatih Persib Bojan Hodak tidak membawa dua penggawa intinya. Kapten Marc Klok harus absen karena cedera dan Luciano 'Lucho' Guaycochea dijatuhi larangan bermain sebab kartu merah di laga sebelumnya.

Absennya dua penggawa itu, membuat Hodak perlu memasangkan opsi lain sebagai starter saat duel klasik besok sore.

"Selalu menjadi masalah (saat pemain absen), tetapi kami mempunyai 28 pemain yang dikontrak dan semua bekerja dengan digaji, jadi pemain lainnya harus bisa bermain," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga, Minggu (21/9/2025).

Hodak masih punya cadangan pemain lain yang bisa mengisi kekosongan posisi kedua pemain itu seperti Thom Haye, Wiliam Marcilio, hingga Adam Alis.

"Ini justru kesempatan bagi pemain lain untuk bisa mengisi posisi itu dan mereka harus bisa memaksa saya untuk memainkan mereka di posisi 11 pertama di laga-laga berikutnya," terangnya.

Sementara itu, mengenai calon lawannya, Arema FC, Hodak menuturkan timnya harus bisa memaksimalkan persiapan dengan waktu yang minim.