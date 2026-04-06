Bojan Hodak Ungkap Rahasia di Balik Kebangkitan Persib Bandung Seusai Ditekan Semen Padang

Senin, 06 April 2026 – 11:02 WIB

jpnn.com - Persib Bandung harus melalui ujian berat sebelum akhirnya menaklukkan Semen Padang pada pekan ke-26 BRI Super League 2025/26.

Bertanding di Stadion Haji Agus Salim, Minggu (5/4/2026), Maung Bandung menang dua gol tanpa balas lewat aksi Ramon 'Tanque' De Andrade Souza.

Kemenangan tersebut tak diraih dengan mudah. Persib sempat berada di bawah tekanan sepanjang awal pertandingan.

Faktor cuaca yang panas serta intensitas permainan lawan membuat Pangeran Biru kesulitan mengembangkan permainan.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui anak asuhnya sempat tertinggal dalam ritme permainan pada menit-menit awal pertandingan.

Menurutnya, Semen Padang tampil lebih siap sejak peluit kick off dibunyikan, sementara Persib butuh waktu untuk menemukan bentuk permainan terbaik.

"Sejak awal saya sudah memperkirakan ini bakal jadi laga yang tidak mudah. Pada sekitar 20 hingga 30 menit pertama, mereka terlihat lebih siap dan langsung menekan."

"Kami butuh waktu sebelum akhirnya bisa masuk ke permainan dan mulai mengendalikan situasi," jelasnya.