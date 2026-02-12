Bojan Hodak Ungkap Sejumlah Penyebab Persib Dihajar Ratchaburi FC, Oalah

jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung kalah telak dari Ratchaburi FC dengan skor 0-3 pada pertandingan leg pertama babak 16 besar AFC Champions League (ACL) II di Stadion Ratchaburi, Na Muang, Thailand, Rabu (11/2) malam WIB.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui tim asuhannya tampil tidak sesuai harapan ketika berhadapan dengan Ratchaburi.

Laman Persib pada Kamis (12/2) melaporkan bahwa Bojan Hodak menjelaskan pemain-pemainnya tidak maksimal sejak awal laga.

"Kami tidak memulai laga dengan baik dan sudah kebobolan dalam 10 menit pertama," kata Bojan Hodak.

Pelatih berkebangsaan Kroasia itu menilai Persib kehilangan kendali di lini tengah pada babak kedua sehingga kebobolan dua gol.

Bojan mengatakan Thom Haye cs kerap gagal memenangkan bola kedua dan kurang waspada terhadap serangan balik lawan.

Faktor cuaca yang panas juga disebut kendala fisik yang menguras energi pemain-pemain Persib sepanjang pertandingan.

"Sekarang kami perlu fokus selama tujuh hari ke depan untuk pertandingan berikutnya di Bandung.”