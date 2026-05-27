JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bojan Hodak Ungkap Situasi Sulit yang Akan Dihadapi Persib Musim Depan, Ada Apa?

Kamis, 28 Mei 2026 – 02:50 WIB
Bojan Hodak memamerkan tiga trofi liga yang diraih Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Bojan Hodak melihat ancaman besar sedang menanti Persib Bandung setelah sukses mencetak hattrick juara liga.

Pelatih asal Kroasia itu menilai gelar juara tiga musim beruntun bakal membuat Persib menjadi sasaran utama seluruh rival pada kompetisi Super League tahun depan.

Menurut Hodak, situasi tersebut merupakan konsekuensi bagi tim yang terus berada di puncak persaingan dalam beberapa tahun terakhir.

"Kalau Anda menang tiga kali, lawan pasti datang dengan motivasi ekstra untuk mengalahkan Anda," ucap pria berkepala plontos itu.

Selain berbicara soal tantangan Persib di musim depan, Hodak juga mengenang perjalanan panjangnya selama menangani Maung Bandung.

Pelatih yang musim depan akan beralih peran sebagai penasihat teknis itu mengaku keberhasilan Persib tidak mungkin diraih tanpa kerja sama seluruh elemen klub.

"Ketika saya pertama datang, saya melihat banyak orang baik di klub ini. Begitulah cara kami memenangkan trofi pertama dan kedua," tambahnya.

Namun, Bojan Hodak mengakui musim terakhir menjadi periode paling berat sepanjang kariernya bersama Persib.

Persib  Bojan Hodak  Persib Bandung  Super League  Pelatih Persib 
