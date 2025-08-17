Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bojan Hodak Wanti-Wanti Soal Ini Menjelang Persib Bandung Kontra Persijap Jepara

Minggu, 17 Agustus 2025 – 16:39 WIB
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Persib/Fernando Hero

jpnn.com - Persib Bandung akan melakoni laga tandang perdana di BRI Super League 2025/26 dengan menghadapi Persijap Jepara. 

Pertandingan pekan ke-2 ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin (18/8/2025) pukul 18.30 WIB.

Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan bahwa Persijap Jepara adalah tim yang penuh motivasi untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Baca Juga:

Warning dari Bojan Hodak

Tak ada alasan bagi Maung Bandung menyerah dari Laskar Kalinyamat, sekalipun tuan rumah baru saja promosi, setelah menempati peringkat ketiga Liga 2 2024/25.

Menurut Hodak, tim asuhan Mario Lemos tentu akan bekerja keras agar bisa bertahan di Super League. 

"Ini adalah pertandingan tandang. Persijap merupakan tim baru, mereka baru promosi dan tentunya mereka akan bekerja keras di musim pertamanya," kata Hodak, Minggu (17/8/2025). 

Baca Juga:

Persijap Jepara Tunjukkan Perlawanan di Pekan Perdana

Persijap membuktikan diri bukan sekadar tim promosi. Pada pekan perdana, tim asuhan Mario Lemos sukses menahan imbang PSM Makassar meski bermain dengan 10 pemain.

Ketinggalan 0-1, Laskar Kalinyamat justru bangkit dan mencetak gol penyeimbang pada menit akhir pertandingan. Striker asing mereka, Carlos Franca tampil sebagai pahlawan yang menyelamatkan Persijap dari kekalahan.

Begini rencana Persib Bandung saat menghadapi Persijap Jepara di pekan kedua BRI Super League 2025/26.

