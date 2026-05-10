Bojan Hodak Waspada, Persija Bisa Balas Dendam ke Persib

Minggu, 10 Mei 2026 – 11:34 WIB

jpnn.com - Persib Bandung akan menghadapi laga dengan tensi tinggi menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-32 BRI Super League.

Laga bertajuk El Clasico Indonesia itu akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026).

Ini menjadi salah satu duel paling krusial dalam perjalanan kedua tim.

Persib berupaya menjaga posisi di puncak klasemen dari kejaran Borneo FC Samarinda.

Adapun Persija membutuhkan kemenangan untuk tetap menjaga asa dalam persaingan gelar yang makin menipis.

Pelatih Persib Bojan Hodak menilai laga kontra Persija selalu memiliki karakter berbeda dibanding pertandingan lain.

"Ini adalah pertandingan derbi dengan skala yang sangat besar. Saya melihat ini sebagai salah satu rivalitas terbesar di Asia Tenggara, sehingga dalam laga seperti ini sulit menentukan siapa yang lebih diunggulkan."

"Tidak ada tim yang ingin menyerah," jelas pelatih asal Kroasia itu.