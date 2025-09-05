Bojan Hodak Yakin Eliano Reijnders Bisa Ditempatkan di Beragam Posisi, Kecuali Kiper

jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung memboyong pemain Timnas Indonesia Eliano Reijnders dari klub Liga Belanda PEC Zwolle untuk mengarungi kompetisi BRI Super League 2025/2026.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengungkapkan alasan timnya menggaet Eliano Reijnders.

Dikutip dari laman resmi I.League, Kamis, Bojan mengatakan Eliano akan diproyeksikan sebagai bek kanan karena kini Persib Bandung hanya memiliki Kakang Rudianto di posisi tersebut.

"Dia pemain yang bagus. Kami membutuhkan pemain di posisinya (bek kanan) dan kami tidak punya cukup pemain.”

“Jadi saya membutuhkan dia dan ketika ada kesempatan untuk mendatangkan pemain bagus, manajemen bertanya kepada saya apakah mau merekrutnya dan saya katakan bagus," kata Bojan Hodak.

Selain diproyeksikan sebagai bek kanan, pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut mengatakan, Eliano juga bisa ditempatkan di berbagai posisi.

Bojan Hodak menjelaskan pemain seperti Eliano yang dapat bermain di berbagai posisi sangat berguna untuk kedalaman skuad untuk mengarungi musim kompetisi 2025/2026.

"Ya dia pemain yang lebih fleksibel kecuali (menjadi) kiper. Terkadang memang sebuah tim perlu pemain yang seperti itu," jelas Bojan.