Bojonegoro Bersolek Sambut Proliga 2026, GOR Utama Disulap Jadi Standar Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Ajang Proliga 2026 seri Bojonegoro rencananya akan berlangsung di GOR Utama mulai Kamis (12/2).

Ketua Panitia Pelaksana Imam Gozali memastikan persiapan kota Ledre itu menggelar ajang akbar voli Tanah Air tersebut sudah mencapai 100 persen.

Seluruh standar yang ditetapkan oleh PBVSI sudah selesaikan ditunaikan sehingga bisa menyelenggarakan pertandingan skala nasional.

"Kami sudah mempersiapkan semaksimal mungkin GOR Utama Bojonegoro untuk menyambut Proliga 2026.”

“Mulai dari area lapangan, ruang ganti pemain, hingga fasilitas penonton semuanya sudah siap pakai," ujar Imam.

Panitia juga sudah mengantisipasi suporter yang akan datang menonton dengan menerapkan prosedur keamanan dan kenyamanan.

Imam mengaku belajar dari penyelenggaraan sebelumnya pada Livoli Divisi Utama setelah antusiasme masyarakat kota Bojonegoro tinggi untuk menonton.

“Keamanan adalah prioritas utama. Kami menjual tiket sesuai dengan kapasitas resmi GOR.”