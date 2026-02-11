Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Bojonegoro Bersolek Sambut Proliga 2026, GOR Utama Disulap Jadi Standar Nasional

Rabu, 11 Februari 2026 – 21:33 WIB
Bojonegoro Bersolek Sambut Proliga 2026, GOR Utama Disulap Jadi Standar Nasional - JPNN.COM
Ilustrasi GOR Utama, Bojonegoro. Foto: Dinpora Bojonegoro

jpnn.com, JAKARTA - Ajang Proliga 2026 seri Bojonegoro rencananya akan berlangsung di GOR Utama mulai Kamis (12/2).

Ketua Panitia Pelaksana Imam Gozali memastikan persiapan kota Ledre itu menggelar ajang akbar voli Tanah Air tersebut sudah mencapai 100 persen. 

Seluruh standar yang ditetapkan oleh PBVSI sudah selesaikan ditunaikan sehingga bisa menyelenggarakan pertandingan skala nasional.

Baca Juga:

"Kami sudah mempersiapkan semaksimal mungkin GOR Utama Bojonegoro untuk menyambut Proliga 2026.” 

“Mulai dari area lapangan, ruang ganti pemain, hingga fasilitas penonton semuanya sudah siap pakai," ujar Imam.

Panitia juga sudah mengantisipasi suporter yang akan datang menonton dengan menerapkan prosedur keamanan dan kenyamanan.

Baca Juga:

Imam mengaku belajar dari penyelenggaraan sebelumnya pada Livoli Divisi Utama setelah antusiasme masyarakat kota Bojonegoro tinggi untuk menonton.

“Keamanan adalah prioritas utama. Kami menjual tiket sesuai dengan kapasitas resmi GOR.” 

Kota Bojonegoro siap menyambut penyelenggaran Proliga 2026 dengan standar seusai yang diterapkan PBVSI

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Proliga 2026  voli  GOR Utama Bojonegoro  Bojonegoro 
BERITA PROLIGA 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp