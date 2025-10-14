Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Dahlan Iskan

Bola Baba

Oleh: Dahlan Iskan

Selasa, 14 Oktober 2025 – 07:45 WIB
Bola Baba - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - "Jangan menyerah," itulah salah satu doktrin Jack Ma, pendiri grup Alibaba di Hangzhou. "Lihatlah dunia dari perpsektif lain," prinsip Jack Ma lainnya.

Juga nama prinsip tekniknya: Luban Locks.

Bola Baba

Baca Juga:

Kami tiba di Jack Ma Center lebih awal dari jadwal. Selasa kemarin. Di hari kedua kami berada di Hangzhou.

Tentu kami tidak menemukan Jack Ma di situ. Jack sudah lima tahun ''menghilang' dari hiruk pikuk pesta dan kejamnya bisnis.

Dua kali Jack Ma ''menghilang''. Yang pertama menghilang total. Selama satu tahun. Tahun 2020. Ia tidak muncul ke publik sama sekali. Pun di mana ia berada, sulit dideteksi.

Baca Juga:

Setahun kemudian barulah Jack Ma muncul. Ia mengajar di sekolah yang didirikannya di Hangzhou. Hanya itu beritanya. Tidak lebih. Itu pun sudah membuat kepastian: Jack Ma ternyata masih hidup. Masih baik-baik saja.

Hanya saja kesibukannya kok ''hanya'' mengajar. Padahal, sebelum menghilang, ia adalah bos besar yang gegap gempita. Jack Ma adalah pemimpin besar dari salah satu bisnis terbesar di Tiongkok.

Ant Group berada di bawah grup Albaba. Jack Ma sebagai pengendali utama. Ada dua versi mengapa IPO itu dibatalkan mendadak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dahlan Iskan  Bola Baba  Jack Ma  Ant Group  Tiongkok  Disway  Disway hari ini 
BERITA DAHLAN ISKAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp