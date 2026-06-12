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JPNN.com - Nasional - Sosial

BOLT Berkurban 2026 Salurkan Ribuan Paket SuperQurban kepada Masyarakat

Jumat, 12 Juni 2026 – 17:46 WIB
BOLT Berkurban 2026 Salurkan Ribuan Paket SuperQurban kepada Masyarakat - JPNN.COM
Program BOLT Berkurban 2026 membagikan paket SuperQurban kepada masyarakat. Foto: BOLT

jpnn.com - BOLT melalui program BOLT Berkurban 2026 membagikan paket SuperQurban kepada masyarakat yang membutuhkan daging kurban.

Chief Commercial Officer CPPETINDO Erwin Hartawan menyebutkan Corporate Social Responsibility (CSR) BOLT berupa pengolahan daging kurban itu disalurkan berkerja sama dengan dengan Rumah Zakat.

Pada tahun ini, sebanyak 3 sapi dan 2 kambing kurban diolah menjadi kornet untuk menghasilkan lebih dari 1.000 paket SuperQurban.

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Inovasi pengolahan menjadi kornet dalam kemasan kaleng ini tidak hanya membuat daging kurban lebih praktis dan higienis, tetapi juga memiliki daya simpan yang lebih lama sehingga jangkauan distribusi penerima manfaatnya bisa menjadi jauh lebih luas.

Tidak hanya menghadirkan bantuan secara langsung, BOLT juga mengajak para pengikut Instagram BOLT untuk berpartisipasi dalam kampanye "BOLT Berkurban: Satu Momen Seribu Kebaikan".

Melalui kampanye ini, setiap pengguna Instagram yang membagikan foto bersama anabul menggunakan fitur "Add Yours" akan dikonversikan menjadi sebuah bantuan untuk menebar manfaat kepada sesama.

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"Kampanye ini hadir sebagai upaya mengajak lebih banyak pecinta anabul untuk menebar kebaikan dengan cara yang sederhana namun dapat memberikan dampak yang nyata," lata Erwin, dikutip dari siaran pers, Jumat (12/6/2026).

Program BOLT Berkurban dilaksanakan pada momentum Hari Raya Iduladha 1447 H, dimulai dari proses penyembelihan hewan kurban sesuai dengan syariat yang berlaku hingga distribusi kepada penerima manfaat di berbagai wilayah.

BOLT melalui program BOLT Berkurban 2026 membagikan paket SuperQurban kepada masyarakat yang membutuhkan daging kurban.

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TAGS   Bolt  kurban  berkurban  daging kornet  daging kurban 
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