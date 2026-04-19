Bolt Rayakan 9 Tahun dengan Pesta Karnaval Anabul, Ada Edukasi Hingga Hiburan

jpnn.com, JAKARTA - Perayaan ulang tahun ke-9 Bolt Pet Food berlangsung meriah di CIBIS Park, Minggu (19/4). Acara “9th Boltversary” ini dikemas sebagai pesta rakyat yang mempertemukan para pencinta hewan dalam satu ruang penuh energi dan kebersamaan.

Mengusung tema “Kebanggaan Bangsa Sepanjang Masa”, Bolt menghadirkan pengalaman lifestyle bagi pemilik hewan peliharaan yang kini makin menjadikan perawatan anabul sebagai bagian dari gaya hidup.

Selama hampir satu dekade, Bolt menegaskan posisinya sebagai produk lokal dengan kualitas internasional. Semangat #TumbuhBersama diangkat sebagai bentuk perjalanan bersama antara brand dan para pencinta hewan di Indonesia.

Salah satu momen paling mencuri perhatian adalah kehadiran komedian Boiyen Pesek. Di balik citranya yang jenaka, Boiyen menunjukkan sisi lain sebagai pencinta kucing yang penuh perhatian.

Dalam sesi talkshow, Boiyen berbagi pengalamannya merawat anabul sekaligus menyoroti pentingnya nutrisi yang tepat agar hewan tetap sehat dan aktif.

Talkshow tersebut juga menghadirkan drh. Neno Sukelan yang menekankan bahwa menjadi pawrents bukan sekadar tren, melainkan komitmen jangka panjang.

“Acara ini jadi media edukasi untuk sama-sama saling mengingatkan bahwa menjadi pawrents adalah komitmen seumur hidup. Salah satu wujud komitmen itu adalah memberikan makanan terbaik bagi anabul kita,” ujar drh. Neno, CPPETINDO Scientific Communication Expert.

Tak hanya menghadirkan hiburan dan edukasi, Boltversary juga membawa misi sosial. Momentum ulang tahun dimanfaatkan untuk memperkuat kepedulian terhadap kesejahteraan hewan.