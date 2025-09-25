Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Bongkar Alasan Patrick Kluivert Urung Panggil Marselino Ferdinan, Pengamat Buka Suara

Kamis, 25 September 2025 – 23:23 WIB
Bongkar Alasan Patrick Kluivert Urung Panggil Marselino Ferdinan, Pengamat Buka Suara - JPNN.COM
Marselino Ferdinan saat berlaga bersama Timnas Indonesia. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Pengamat sepak bola Akmal Marhali menilai perubahan strategi menjadi alasan utama Patrick Kluivert merombak komposisi pemain Timnas Indonesia untuk putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Koordinator Save Our Soccer (SOS) itu menilai Skuad Garuda justru terlihat lebih solid dengan nama-nama yang dipanggil pelatih asal Belanda tersebut.

“Pemilihan pemain merupakan hak prerogatif Patrick Kluivert. Setelah melakukan analisis tentu ada sejumlah pertimbangan yang diambil dalam menentukan 28 pemain untuk putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026,” kata Akmal saat dihubungi JPNN.com.

Baca Juga:

Kejutan Tanpa Hadirnya Marselino Ferdinan

Daftar tersebut mengejutkan publik karena tidak menyertakan nama pemain muda Marselino Ferdinan.

Pemain kelahiran 9 September 2004 itu sebelumnya nyaris selalu menjadi andalan Timnas Indonesia di era Shin Tae-yong

Marselino bahkan sempat menjadi pahlawan Timnas Indonesia saat mencetak dua gol kemenangan melawan Arab Saudi pada putaran ketiga.

Baca Juga:

Penyebab Absennya Marselino Ferdinan

Akmal menilai absennya Marselino kemungkinan besar disebabkan minimnya menit bermain di klubnya.

Saat ini, pesepak bola jebolan Persebaya Surabaya itu belum mendapat kesempatan reguler bersama Oxford United dan akhirnya dipinjamkan ke klub Liga Slovakia, AS Trencin, untuk musim 2025/26.

Akmal Marhali sebut pertimbangan strategi Patrick Kluivert membuat Marselino Ferdinan urung dibawa ke putaran keempat Piala Dunia 2026

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Marselino Ferdinan  Patrick Kluivert  Timnas Indonesia  Akmal Marhali  Kualifikasi Piala Dunia 
BERITA MARSELINO FERDINAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp