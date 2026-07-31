Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Kriminal

Bongkar Jaringan Narkoba, Bea Cukai, BNNP Jateng & Polres Salatiga Sita Hampir 6 Kg Ganja

Jumat, 31 Juli 2026 – 16:56 WIB
Bongkar Jaringan Narkoba, Bea Cukai, BNNP Jateng & Polres Salatiga Sita Hampir 6 Kg Ganja - JPNN.COM
Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah serta Polres Salatiga menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus peredaran narkotika jenis ganja. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, SALATIGA - Sinergi antara Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, serta Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Salatiga kembali membuahkan hasil.

Kolaborasi tersebut berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja dengan total barang bukti yang diamankan mencapai 5.896,1 gram atau hampir 6 kilogram.

Kasus ini bermula dari penyelidikan Satresnarkoba Polres Salatiga terhadap dugaan transaksi narkotika di wilayah Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga.

Baca Juga:

Pada Selasa (14/7), petugas mengamankan dua tersangka berinisial FIU (37) dan CH alias Hansen (25).

Dari hasil penggeledahan di sejumlah lokasi, ditemukan barang bukti, berupa 2,83 gram sabu; 3.820,5 gram ganja; serta berbagai perlengkapan yang digunakan untuk mengemas narkotika.

Pengembangan penyidikan mengungkap informasi salah satu tersangka masih menunggu kiriman paket ganja melalui jasa ekspedisi.

Baca Juga:

Menindaklanjuti temuan tersebut, Satresnarkoba Polres Salatiga berkoordinasi dengan BNNP Jawa Tengah dan Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta untuk melakukan pengawasan terhadap jalur distribusi paket yang diduga berisi narkotika.

Melalui fungsi pengawasan kepabeanan, Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta memperoleh informasi mengenai paket yang dicurigai mengandung narkotika dan segera meneruskannya kepada BNNP Jawa Tengah.

Sinergi Bea Cukai, BNNP Jateng dan Polres Salatiga kembali membuahkan hasil dengan digagalkannya peredaran narkotika jenis ganja hampir 6 kg

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jaringan Narkoba  narkoba  Ganja  Polres Salatiga  BNNP Jateng  Bea Cukai 
BERITA JARINGAN NARKOBA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp