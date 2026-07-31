Bongkar Jaringan Narkoba, Bea Cukai, BNNP Jateng & Polres Salatiga Sita Hampir 6 Kg Ganja

jpnn.com, SALATIGA - Sinergi antara Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, serta Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Salatiga kembali membuahkan hasil.

Kolaborasi tersebut berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja dengan total barang bukti yang diamankan mencapai 5.896,1 gram atau hampir 6 kilogram.

Kasus ini bermula dari penyelidikan Satresnarkoba Polres Salatiga terhadap dugaan transaksi narkotika di wilayah Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga.

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Pada Selasa (14/7), petugas mengamankan dua tersangka berinisial FIU (37) dan CH alias Hansen (25).

Dari hasil penggeledahan di sejumlah lokasi, ditemukan barang bukti, berupa 2,83 gram sabu; 3.820,5 gram ganja; serta berbagai perlengkapan yang digunakan untuk mengemas narkotika.

Pengembangan penyidikan mengungkap informasi salah satu tersangka masih menunggu kiriman paket ganja melalui jasa ekspedisi.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Satresnarkoba Polres Salatiga berkoordinasi dengan BNNP Jawa Tengah dan Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta untuk melakukan pengawasan terhadap jalur distribusi paket yang diduga berisi narkotika.

Melalui fungsi pengawasan kepabeanan, Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta memperoleh informasi mengenai paket yang dicurigai mengandung narkotika dan segera meneruskannya kepada BNNP Jawa Tengah.