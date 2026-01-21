Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Bongkar Konflik Keluarga, Brooklyn Beckham Tolak Berdamai dengan Orang Tua

Rabu, 21 Januari 2026 – 04:15 WIB
Bongkar Konflik Keluarga, Brooklyn Beckham Tolak Berdamai dengan Orang Tua - JPNN.COM
Brooklyn Beckham. Foto: Instagram/brooklynpeltzbeckham

jpnn.com, JAKARTA - Putra sulung pasangan David Beckham dan Victoria Beckham, Brooklyn Beckham, bicara blak-blakan terkait rumor hubungan retaknya dengan keluarga.

Dia secara tegas menyatakan tidak ingin lagi dikendalikan oleh orang tuanya setelah bertahun-tahun memilih diam.

"Orang tua saya dan tim mereka terus menghubungi pers, sehingga saya tidak punya pilihan selain berbicara sendiri dan mengatakan yang sebenarnya tentang sebagian kebohongan yang telah dipublikasikan,” ujar Brooklyn, dikutip dari The Hollywood Reporter, Selasa (20/1).

Baca Juga:

Brooklyn menegaskan bahwa sikapnya kali ini bukan bentuk pembangkangan, melainkan upaya membela diri.

Dia bahkan menyebut tidak berniat untuk berdamai dengan keluarganya dalam waktu dekat.

“Saya tidak dikendalikan. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya, saya membela diri,” katanya.

Baca Juga:

Dia juga menuding kedua orang tuanya telah mengendalikan narasi media soal keluarga Beckham.

Menurut Brooklyn, David dan Victoria kerap menyebarkan informasi yang tidak benar demi menjaga citra publik mereka.

Brooklyn Beckham akhirnya buka suara soal konflik keluarga dan menegaskan tak ingin lagi dikendalikan orang tuanya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Victoria Beckham  David Beckham  brooklyn beckham  konflik keluarga 
BERITA VICTORIA BECKHAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp