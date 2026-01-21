Bongkar Konflik Keluarga, Brooklyn Beckham Tolak Berdamai dengan Orang Tua

jpnn.com, JAKARTA - Putra sulung pasangan David Beckham dan Victoria Beckham, Brooklyn Beckham, bicara blak-blakan terkait rumor hubungan retaknya dengan keluarga.

Dia secara tegas menyatakan tidak ingin lagi dikendalikan oleh orang tuanya setelah bertahun-tahun memilih diam.

"Orang tua saya dan tim mereka terus menghubungi pers, sehingga saya tidak punya pilihan selain berbicara sendiri dan mengatakan yang sebenarnya tentang sebagian kebohongan yang telah dipublikasikan,” ujar Brooklyn, dikutip dari The Hollywood Reporter, Selasa (20/1).

Brooklyn menegaskan bahwa sikapnya kali ini bukan bentuk pembangkangan, melainkan upaya membela diri.

Dia bahkan menyebut tidak berniat untuk berdamai dengan keluarganya dalam waktu dekat.

“Saya tidak dikendalikan. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya, saya membela diri,” katanya.

Dia juga menuding kedua orang tuanya telah mengendalikan narasi media soal keluarga Beckham.

Menurut Brooklyn, David dan Victoria kerap menyebarkan informasi yang tidak benar demi menjaga citra publik mereka.