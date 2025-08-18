Boni Hargens: Alumni UI Harus Dukung Pemerintah Merawat Indonesia Cerah

jpnn.com, JAKARTA - Calon Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) 2025-2028 Boni Hargens menegaskan siapapun yang terpilih menjadi Ketua Umum ILUNI UI harus memiliki komitmen untuk memperkuat UI, alumni dan bangsa Indonesia.

Menurut Boni, keberadaan IlUNI UI harus bermanfaat baik bagi dirinya sendiri, tetapi juga terutama bagi bangsa dan negara termasuk mendukung langkah-langkah mewujudkan dan merawat Indonesia cerah.

Hal ini disampaikan Boni Haregsn seusai bertemu Rektor UI Heri Hermansyah bersama 6 kandidat Ketum ILUNI UI lainnya di Plataran Darmawangsa, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

“Jadi, siapapun yang menang nanti harus memikirkan UI dan juga alumni dan Indonesia sebagai payung besar kita, rumah kita. Nah, itu aja sih intinya. Karena dari tujuh kandidat ini kan banyak sekali pilihan, tetapi semua diarahkan supaya setidaknya gagasan atau komitmen moralnya mengarah kepada keberpihakan pada kepentingan UI dan bangsa ini,” ujar Boni Hargens.

Boni Hargens juga kembali menegaskan visi dan misinya menjadikan ILUNI UI sebagai laboratorium gagasan untuk mengawal pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mewujudkan Indonesia berdaulat, sejahtera dan cerah.

Menurut Boni, alumni UI bisa terlibat langsung menyelesaikan persoalan-persoalan dasar masyarakat seperti pengangguran, kemiskinan, dan pendidikan yang kurang.

"Nah, kami berharap nanti lulusan UI ini, dia bukan hanya menjadi bagian dari lapangan pekerjaan, tapi dia juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan, mendukung pemerintah di dalam menciptakan kesejahteraan umum," imbuh Boni.

Dia mengajak semua pihak memiliki optimisme bahwa pemerintah akan terus bekerja dengan baik ke depan.