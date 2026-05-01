Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Boni Hargens Apresiasi Kinerja Wapres Gibran

Jumat, 01 Mei 2026 – 06:07 WIB
Analis Politik Senior Boni Hargens. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Analis Politik Senior Boni Hargens secara eksplisit mengapresiasi kebiasaan Wapres Gibran yang rutin turun ke lapangan.

Menurut Boni, pendekatan ini merupakan langkah strategis yang mencerminkan kepedulian tulus seorang pemimpin terhadap kondisi nyata rakyatnya.

Dia menilai kunjungan langsung memungkinkan Gibran memahami persoalan yang tidak selalu tertangkap oleh laporan birokrasi.

"Dengan hadir langsung di tengah masyarakat, Wapres Gibran dapat mendengar aspirasi, keluhan, dan harapan warga yang sesungguhnya. Interaksi ini memberikan informasi berharga yang menjadi dasar kebijakan yang lebih tepat sasaran. Rakyat pun merasa lebih didengar dan dihargai oleh pemimpin mereka," ujar Boni Hargens dalam keterangannya, Kamis (30/4/2026).

Boni Hargens menilai konsistensi dalam melakukan kunjungan lapangan adalah bukti nyata komitmen Wapres Gibran terhadap tugasnya. Bukan sekadar pencitraan sesaat, rutinitas ini membangun kepercayaan rakyat secara bertahap dan berkelanjutan.

Boni Hargens menilai hal ini sebagai salah satu kekuatan utama kepemimpinan Gibran di era pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kunjungan langsung ke daerah adalah bukti bahwa seorang pemimpin tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi hadir untuk rakyatnya. Gibran melakukan ini dengan konsisten," tegas Boni Hargens.

Menurut Boni, dialog langsung antara pemimpin dan rakyat adalah fondasi dari demokrasi yang sehat. Ketika seorang wakil presiden hadir secara fisik di daerah, ia tidak hanya menyampaikan pesan pemerintah, tetapi juga menerima umpan balik yang tidak tersaring. Hal ini memungkinkan evaluasi kebijakan yang lebih akurat dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   wapres gibran  Gibran Rakabuming Raka  Gibran  Boni Hargens 
BERITA WAPRES GIBRAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp