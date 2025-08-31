Boni Hargens: Hindari Upaya Membenturkan Rakyat dengan Aparat Keamanan

jpnn.com, JAKARTA - Analis Politik Senior dan Direktur Eksekutif LPI Boni Hargens mengatakan perjuangan rakyat hari ini adalah perjuangan yang mulia untuk mengoreksi watak dan perilaku para wakilnya di parlemen.

Namun, kita menyesalkan jika ada oknum tidak jelas berupaya mengail di air keruh dengan membenturkan massa rakyat dengan aparat keamanan.

Oleh karena itu, menurut Boni, TNI dan Polri adalah bagian dari rakyat. Mereka bukan musuh rakyat. Maka, perlu ada kesalingpahaman dan bahu-membahu dalam memperjuangan kehidupan demokrasi yang lebih baik.

“Kita mengutuk tindakan oknum dalam kematian Saudara kita, Affan Kurniawan, dan Polri sudah menyatakan dengan tegas berkomitmen untuk memperbaiki kinerja. Kita semua menjadi saksi sejarah bahwa hal macam ini tidak boleh lagi terjadi di masa depan,” ujar Boni Hargens dalam keterangan tertulis pada Minggu (31/8/2025).

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri yang humanis adalah Polri yang dikehendaki rakyat.

Boni mengajak untuk menghargai komitmen tersebut.

Rakyat berhak bersuara dan menyatakan protes karena konstitusi membolehkan itu dan karena rakyatlah pemilik kekuasaan, Namun, kita tidak mau rakyat dijadikan mainan oleh penumpang gelap yang ingin menghancurkan institusi negara.

“Tujuan perjuangan rakyat adalah menciptakan demokrasi yang prorakyat, maka kita semua fokus pada tujuan itu tanpa harus saling menyerang di antara kita,” ujar Boni.