Boni Hargens: Polri Makin Humanis, Kunci Stabilitas Sosial-Politik

jpnn.com, JAKARTA - Analis politik senior Boni Hargens menyatakan kepercayaannya terhadap kemampuan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah meningkatnya aksi demonstrasi yang merebak pada pertengahan Juni 2026.

Gelombang protes ini mencerminkan resistensi masyarakat sipil terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai kontroversial dan berdampak pada melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Boni Hargens dalam pernyataannya kepada media di Jakarta pada 15 Juni 2026 menegaskan aksi demonstrasi merupakan hak demokratis warga negara yang harus dihormati.

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Namun, dia juga menekankan perlunya sikap yang berimbang dalam menilai situasi yang sedang dihadapi pemerintah.

"Itu memang hak demokratis dari warga untuk melakukan aksi protes. Namun, kita juga harus fair mengakui bahwa pemerintah sedang bekerja keras mengatasi kesulitan yang muncul sebagai implikasi dari geopolitik yang konfliktual dan tidak stabil,"ujar ahli ilmu politik dari Universitas Indonesia tersebut.

Boni menambahkan bahwa konteks global saat ini mendorong banyak negara untuk melakukan adaptasi kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri.

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Indonesia, menurutnya, tidak berbeda dari negara-negara lain yang tengah berjuang menghadapi ketidakpastian tatanan dunia.

Tekanan eksternal dari dinamika geopolitik yang tidak stabil menjadi alasan mengapa pemerintah perlu mendapat ruang untuk bekerja meski di tengah kritik publik.