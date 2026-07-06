Boni Hargens Tanggapi Temuan Survei Index Mundi Soal Polri, Pakai Frasa Cacat Metodelogis

jpnn.com, JAKARTA - Berdasarkan data yang dihimpun oleh Index Mundi Global Surveys melalui Police Corruption Perceptions Index, Polri mendapatkan skor ketidakpercayaan publik sebesar 7,56 yang notabene merupakan angka yang tergolong tinggi dalam skala indeks tersebut.

Survei ini mengukur seberapa besar masalah korupsi dirasakan oleh masyarakat terhadap lembaga-lembaga penegak hukum dan institusi publik di berbagai negara.

Ukuran yang digunakan dalam survei ini bersifat subjektif, yaitu didasarkan pada bagaimana korupsi dirasakan oleh masyarakat, bukan pada data kejahatan yang terverifikasi secara hukum.

Baca Juga: Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang Laporkan 2 Orang Ini ke Bareskrim Polri

Ha itu diakui oleh IndexMundi sendiri. Implikasinya, persepsi publik menjadi variabel utama yang menentukan posisi suatu negara dalam peringkat tersebut.

Konteks sosial, tingkat eksposur berita, dan kepercayaan historis terhadap institusi kepolisian di masing-masing negara turut memengaruhi hasil akhirnya.

Analis politik senior Boni Hargens, yang juga menjabat sebagai Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) dan mantan Dewan Pengawas LKBN ANTARA, memberikan penilaian kritis terhadap validitas survei IndexMundi.

Menurutnya, penelitian semacam ini sangat bersifat subjektif dan karenanya memiliki kelemahan serius dari sisi akurasi maupun metodologi ilmiah.

"Tidak adanya kejelasan metodologi menyulitkan pembaca untuk menilai bobot empirisitas dari penelitian tersebut," tegas Boni dalam rilisnya pada Senin (6/7).