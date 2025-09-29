Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Melainkan Bukti Inklusivitas Reformasi

Senin, 29 September 2025 – 09:35 WIB
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Melainkan Bukti Inklusivitas Reformasi - JPNN.COM
Analis Politik dan Pendiri Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens. Foto: Dok. LPI

jpnn.com, JAKARTA - Analis politik terkemuka dan pendiri Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens, Ph.D, menegaskan publik tidak boleh dibius oleh kegaduhan politik pasca peristiwa Agustus 2025.

Menurutnya, yang harus dikedepankan adalah bukti nyata bahwa Polri di era Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah bekerja maksimal menjaga stabilitas, melindungi masyarakat, dan menghadirkan rasa keadilan.

Sebagai akademisi dengan latar belakang filsafat politik dari Universitas Indonesia dan Universität Wien, Austria serta mantan Direktur Utama LKBN Antara, Boni menilai framing politik yang mengaitkan reformasi Polri dengan pergantian pucuk pimpinan adalah sesat logika.

Baca Juga:

“Kalau kita objektif, di bawah Jenderal Sigit, Polri telah membuktikan kerja nyata yang memperkuat sendi bangsa, bukan melemahkannya," ujar Boni, Senin (29/9/2025).

Boni mengingatkan publik untuk tidak terjebak pada opini liar yang penuh spekulasi.

"Suara gaduh tidak boleh menutupi fakta, capaian Presisi Polri nyata, terukur, dan telah dirasakan rakyat,” tegasnya.

Baca Juga:

Menurutnya, Polri di era Jenderal Sigit memainkan peran penting dalam membangun literasi kebangsaan.

Seperti, Program Polri Goes to Campus mempertemukan mahasiswa dengan aparat dalam ruang dialog sehat. Inisiatif seperti Polisi Sahabat Anak dan Polisi Cilik melatih disiplin sejak dini, sementara di wilayah 3T, polisi hadir mengajar di sekolah-sekolah yang kekurangan guru.

Boni Hargens menyinggung langkah Kapolri Jenderal Sigit membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri melalui pada tanggal 17 September 2025

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Boni Hargens  Polri  Reformasi Polri  Tim Transformasi Polri 
BERITA BONI HARGENS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp