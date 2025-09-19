Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Bonnie Tegaskan Komitmen Majukan Kebudayaan Banten lewat Festival Seni Multatuli 2025

Jumat, 19 September 2025 – 23:03 WIB
Bonnie Tegaskan Komitmen Majukan Kebudayaan Banten lewat Festival Seni Multatuli 2025 - JPNN.COM
Anggota DPR RI Komisi X dari Dapil Banten I, Bonnie Triyana, menegaskan komitmennya untuk terus memajukan kebudayaan di tanah kelahirannya, Lebak dan Pandeglang. Foto: Fathan

jpnn.com, RANGKASBITUNG - Anggota DPR RI Komisi X dari Dapil Banten I, Bonnie Triyana, menegaskan komitmennya untuk terus memajukan kebudayaan di tanah kelahirannya, Lebak dan Pandeglang. Hal itu disampaikannya dalam pembukaan Festival Seni Multatuli (FSM) 2025 yang berlangsung pada 19–21 September 2025 di Alun-alun Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten.

Festival yang mengusung tema “Orang-Orang Baru dari Banten” ini disebut Bonnie bukan sekadar ajang pertunjukan seni, melainkan ruang kolaborasi lintas generasi untuk merawat ingatan sejarah dan membuka gagasan baru bagi anak muda.

“Ketika museum didirikan, saya dan Ibu Iti Octavia Jayabaya serta kawan-kawan sadar butuh magnet agar masyarakat ikut berpartisipasi. Dari situlah lahir Festival Seni Multatuli. Bukan untuk mengultuskan Multatuli, melainkan mengangkat semangatnya—semangat pembebasan, anti-penindasan, dan perjuangan rakyat kecil,” ujar Bonnie.

Baca Juga:

Ia mencontohkan kolaborasi yang sudah dilakukan sejak awal, seperti opera Sa’ijah dan Adinda garapan Ananda Sukarlan pada 2018, hingga penampilan Once Mekel yang tahun ini berkolaborasi dengan paduan suara pelajar Rangkasbitung.

Bonnie menekankan, kata kunci dari FSM adalah kolaborasi. Menurutnya, kolaborasi antara seniman lokal dan nasional melahirkan karya baru yang bisa diterima publik lebih luas.

“Festival Seni Multatuli adalah ajang pertemuan seniman. Kolaborasi yang terjadi di sini bukan hanya memperkuat kebudayaan lokal, tapi juga memberi ruang agar karya dari Lebak bisa menembus panggung nasional, bahkan dunia,” tambahnya.

Baca Juga:

Tahun ini, FSM berkolaborasi dengan program Semarak Budaya Kementerian Kebudayaan RI. Bonnie menyebut dukungan pemerintah pusat dan daerah sebagai bukti bahwa kerja kebudayaan di Lebak semakin mendapat tempat.

Bupati Lebak, Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya, mengapresiasi peran Bonnie Triyana. Menurutnya, FSM 2025 tidak mungkin terselenggara tanpa gagasan dan dorongan Bonnie.

Bonnie menyebut dukungan pemerintah pusat dan daerah sebagai bukti bahwa kerja kebudayaan di Lebak semakin mendapat tempat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bonnie Triyana  PDIP  festival seni multatuli  DPR 
BERITA BONNIE TRIYANA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp