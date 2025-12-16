Bonnie Triyana Buka Pameran, Soroti Kisah Manusia di Balik Layar Revolusi Kemerdekaan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana meresmikan pameran "Menuju Pameran Revolusi 2027" di Museum Kesejarahan Jakarta, Senin (15/12). Pameran ini dirancang untuk menguji gagasan dan menyempurnakan narasi jelang pameran utama yang akan digelar pada 2027, sekaligus menyoroti sisi kemanusiaan di balik peristiwa bersejarah.

Bertindak sebagai kurator bersama Amir Sidharta, Bonnie Triyana menekankan pentingnya menampilkan perspektif baru. "Revolusi Kemerdekaan Indonesia adalah bagian dari perjalanan Jakarta yang terbentang panjang dan sangat dinamis. Cerita revolusi itu tidak hanya tentang peluru dan mesiu, tetapi ada juga kisah-kisah tentang manusia, tentang mereka yang mendukung perjuangan di balik layar dan mencoba menjalani hidup dalam ketidakpastian," ujar Bonnie.

Ia melanjutkan dengan mencontohkan peran seni sebagai dokumentasi sejarah yang hidup. "Seniman-seniman kita menciptakan karya yang memberikan perspektif berbeda tentang masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Lukisan Pengantin Revolusi, misalnya, menunjukkan kepada kita bahwa dalam keadaan negara belum stabil, rakyat tetap melanjutkan hidup dan tidak menyerah pada keadaan," lanjutnya.

Pameran yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kebudayaan ini merupakan hasil elaborasi dari serangkaian diskusi yang melibatkan 18 museum dan tim kurator pada Oktober-November 2025. Tujuannya adalah memastikan pameran utama pada 2027 nanti relevan dan berdampak, khususnya bagi generasi muda. Pameran besar tersebut direncanakan menjadi bagian dari peringatan HUT Ke-500 DKI Jakarta, mengikuti kesuksesan penyelenggaraan perdananya di Rijksmuseum, Amsterdam, pada 2022.

Dalam pameran awal ini, pengunjung dapat menyaksikan empat panel utama yang membahas Revolusi, Lini Masa 500 Tahun DKI Jakarta, Elaborasi Hasil Diskusi, dan Video Objek Pameran Revolusi 2022. Sejumlah karya seni ikonik dari pameran 2022 juga ditampilkan dalam format video, termasuk "Lukisan Pembersihan Desa" karya Soerono Hendronoto, "Lukisan Pengantin Revolusi" karya Hendra Gunawan, dan "Sketsa-sketsa Perundingan Linggarjati" karya Henk Ngantung. Pameran ini terbuka untuk umum.