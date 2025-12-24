Close Banner Apps JPNN.com
Bonnie Triyana Tegaskan Komitmen PDIP Kawal Dana Pendidikan di Lebak

Rabu, 24 Desember 2025 – 16:11 WIB
Bonnie Triyana Tegaskan Komitmen PDIP Kawal Dana Pendidikan di Lebak
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, dalam kegiatan penyerahan Program Indonesia Pintar jalur aspirasi untuk siswa di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, Rabu (24/12). Foto: Dokpri

jpnn.com, LEBAK - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, menegaskan komitmen partainya untuk mengawal dana pendidikan agar benar-benar sampai ke rakyat. Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan penyerahan Program Indonesia Pintar jalur aspirasi untuk siswa di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, Rabu (24/12).

“PIP ini dibagikan hari ini untuk memastikan anak-anak ibu dan bapak bisa sekolah dengan tenang dan semangat. Ini adalah hak rakyat yang harus sampai kepada yang berhak,” ujar Bonnie Triyana di Kelurahan Cijorolebak.

Ia menambahkan, “PDI Perjuangan menyatakan akan terus mengawal kebijakan dan anggaran pendidikan agar hak rakyat atas pendidikan terpenuhi secara adil.”

Bonnie menjelaskan bantuan tersebut diberikan dengan nominal berbeda sesuai jenjang, yakni Rp450 ribu untuk SD, Rp750 ribu untuk SMP, dan Rp1,8 juta untuk SMA/SMK. Ia menekankan sumber dana berasal dari pajak rakyat.

“Uang ini berasal dari pajak yang dikumpulkan negara, lalu dikembalikan dalam bentuk jalan, kesehatan, dan pendidikan. Maka tugas kami di DPR adalah memastikan uang pendidikan ini digunakan dengan benar dan sampai ke rakyat,” tegasnya.

Anggota DPRD Banten Ubaidillah menilai penyaluran PIP jalur aspirasi itu merupakan bukti nyata kehadiran PDIP. “Ini bukti nyata bahwa wakil rakyat dari PDI Perjuangan benar-benar berpihak kepada rakyat, terutama dalam dunia pendidikan,” kata Ubaidillah.

Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Juwita Wulandari, menambahkan bantuan ini membantu orang tua memenuhi kebutuhan pendidikan anak.

Kegiatan ini berlangsung dalam masa reses DPR RI, di mana anggota dewan turun ke daerah pemilihan. Bonnie Triyana merupakan anggota DPR RI periode 2024-2029 dari daerah pemilihan Banten I yang mencakup Lebak dan Pandeglang. (tan/jpnn)

Bonnie Triyana tegaskan komitmen PDIP mengawal dana pendidikan saat menyalurkan bantuan PIP jalur aspirasi di Kabupaten Lebak.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

