JPNN.com - Otomotif - Mobil

Bonus Akhir Tahun dan THR Bikin Penjualan Mobil Suzuki Makin Bergairah

Kamis, 12 Maret 2026 – 13:15 WIB
Lini mobil hybrid Suzuki di pameran. ilustrasi Foto: suzuki

jpnn.com, JAKARTA - Lonjakan kebutuhan kendaraan menjelang musim mudik mulai terasa di pasar otomotif nasional. Hal itu tercermin dari kinerja penjualan PT Suzuki Indomobil Sales (SIS).

Suzuki melaporkan perusahaan mencatat peningkatan signifikan pada Februari 2026.

Deputy of Sales & Marketing Managing Director SIS, Dony Ismi Saputra, mengatakan penjualan bulan lalu melonjak sekitar 64 persen dibandingkan Januari.

Kenaikan dinilai sebagai fenomena musiman yang hampir selalu muncul menjelang Hari Raya.

“Kalau dibanding Januari, kenaikannya sekitar 64 persen,” ujar Dony dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/3).

Menurutnya, ada dua faktor utama yang mendorong peningkatan tersebut. Pertama ialah faktor seasonal index menjelang Lebaran.

Banyak konsumen memilih membeli kendaraan lebih awal agar bisa digunakan untuk perjalanan mudik atau libur panjang bersama keluarga.

Selain itu, momentum finansial masyarakat juga berperan. Bonus akhir tahun yang diterima pada Desember serta pencairan tunjangan hari raya (THR) pada akhir Februari atau awal Maret membuat daya beli konsumen meningkat.

