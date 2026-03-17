JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bonus Asean Para Games ke-13 Thailand Cair, Menpora: Ini Komitmen Pemerintah Menghargai Perjuangan Atlet

Selasa, 17 Maret 2026 – 17:36 WIB
Kabar menggembirakan datang untuk atlet Asean Para Games ke-13 Thailand. Foto: dok kemenpora

jpnn.com, JAKABARING - Kabar menggembirakan datang untuk atlet Asean Para Games ke-13 Thailand. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) mencairkan bonus bagi para peraih medali yang telah mengharumkan nama bangsa pada ajang tersebut pada hari ini, Selasa (17/3).

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menyampaikan pencairan bonus tersebut sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto untuk memberikan penghargaan kepada para atlet disabilitas yang sudah berjuang dan mengantar Indonesia finis di ranking dua Asean Para Games ke-13 Thailand. 

"Pada hari ini pemerintah telah mencairkan bonus bagi para atlet Indonesia yang telah mengharumkan nama bangsa pada ASEAN Para Games ke-13 di Thailand. Atas nama pemerintah, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh atlet, pelatih, dan ofisial yang telah berjuang dengan penuh semangat dan dedikasi," ujar Menpora Erick.

Baca Juga:

Kontingen Indonesia berhasil mencatatkan prestasi yang sangat membanggakan, dengan perolehan 135 medali emas, melampaui target awal 82 medali emas, serta dilengkapi dengan 143 medali perak dan 114 medali perunggu, yang mengantarkan Indonesia menempati peringkat kedua pada klasemen akhir ASEAN Para Games.

Untuk rincianya jumlah penghargaan tersebut, pemerintah memberikan bonus dengan besaran sebagai berikut: Rp 1 miliar untuk peraih medali emas nomor perorangan,

Rp 800 juta untuk peraih medali emas nomor ganda, Rp 500 juta untuk peraih medali emas nomor beregu.

Baca Juga:

Sementara untuk para pelatih rincianya yakni, Rp 300 juta untuk pelatih nomor perorangan dan ganda.

Rp 400 juta untuk pelatih nomor beregu. Secara keseluruhan, total bonus yang disalurkan kepada para atlet peraih medali mencapai hampir Rp 365 Miliar.

BERITA ASEAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
