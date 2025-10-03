Booth AHM Pamer New Honda ADV160 di Sirkuit Mandalika, Ada Promo Menarik

Jumat, 03 Oktober 2025 – 21:21 WIB

jpnn.com, MANDALIKA - PT. Astra Honda Motor (AHM) bersama main dealer Astra Motor Nusa Tenggara Barat turut meramaikan MotoGP Indonesia 2025, dengan menghadirkan booth di area Sirkuit Mandalika, NTB, (3-5/10).

Lokasi booth Honda berada di area pameran Sirkuit Mandalika yang berdekatan dengan tribun A.

Di situ, pengunjung dapat melihat langsung berbagai line up sepeda motor Honda, sekaligus menikmati program penjualan spesial.

New Honda ADV160 dengan gaya tangguh khas SUV menjadi jagoan Astra Motor Nusa Tenggara di area pamer Sirkuit Mandalika.

Skutik adventure itu menjadi daya tarik utama dengan program khusus berupa layanan gratis oli berkualitas SPX2.

Selain itu, Honda juga menawarkan berbagai promo menarik untuk model lain, mulai dari potongan angsuran hingga voucher khusus untuk motor listrik.

Seluruh program hanya berlaku selama perhelatan MotoGP Indonesia, sehingga menjadi kesempatan emas bagi pengunjung yang ingin membawa pulang motor Honda idamannya.

"Bersama Astra Motor NTB, kami juga membuka booth Honda di area Sirkuit Mandalika. Kami ingin pengunjung bisa merasakan langsung beragam produk dan program spesial pada MotoGP Mandalikan 2025, termasuk promo menarik New Honda ADV160 serta peluncuran apparel terbaru HRC," kata GM Corporate Communication AHM, Ahmad Muhibbuddin di Mataram, Jumat (3/10).