Booth Arsari Tambang Jadi Daya Tarik Utama di Minerba Convex 2025

jpnn.com, JAKARTA - Booth Arsari Tambang menjadi salah satu daya tarik utama dalam gelaran Minerba Convex 2025, berkat konsepnya yang inovatif, ramah lingkungan, dan penuh interaksi dengan pengunjung.

Sebagai satu-satunya booth dua lantai di ajang tahunan bergengsi sektor pertambangan tersebut, Arsari Tambang tampil menonjol dengan desain modern yang memadukan elemen edukatif dan pengalaman digital.

Pengunjung dapat menikmati konten informatif yang menampilkan komitmen perusahaan terhadap praktik pertambangan berkelanjutan dan kontribusi terhadap hilirisasi mineral di Indonesia.

Salah satu area yang paling ramai dikunjungi adalah photobooth berbasis AI, di mana pengunjung dapat berfoto seolah-olah menjadi karyawan Arsari Tambang di lokasi pertambangan. Fitur ini menghadirkan pengalaman imersif dan unik yang banyak dibagikan di media sosial.

Selain itu, booth ini juga menyediakan games interaktif dengan berbagai merchandise eksklusif bagi pengunjung yang berhasil menyelesaikan tantangan yang disediakan. Seluruh kegiatan dikemas dengan pendekatan edukatif dan menyenangkan, sejalan dengan semangat Arsari Tambang dalam menghadirkan inovasi yang berdampak positif.

Komitmen terhadap keberlanjutan juga tampak jelas, dengan banyak material booth yang dibuat dari bahan daur ulang. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa keberlanjutan bukan hanya jargon, tetapi telah diimplementasikan dalam setiap aspek kegiatan perusahaan.

Sebagai bentuk apresiasi kepada para pengunjung, Arsari Tambang juga membagikan snack dan kopi khas Bangka dan Batam, dua wilayah utama operasional perusahaan. Tak hanya itu, pengunjung juga dapat menikmati produk Echo Nusantara—minuman sehat berbasis sarang burung walet, serta es krim Paleta yang menyegarkan, semuanya disajikan gratis.

Dengan konsep yang menyatukan edukasi, teknologi, keberlanjutan, dan keramahan, kehadiran Arsari Tambang di Minerba Convex 2025 sukses meninggalkan kesan mendalam bagi pengunjung dan menjadi salah satu booth yang paling ramai dikunjungi sepanjang pameran. (cuy/jpnn)