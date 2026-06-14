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JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Booth MINERALive MIND ID di Invirotech 2026 Dipadati Pengunjung, Maggot Jadi Daya Tarik

Minggu, 14 Juni 2026 – 15:14 WIB
Booth MINERALive MIND ID di Invirotech 2026 Dipadati Pengunjung, Maggot Jadi Daya Tarik - JPNN.COM
Area booth MIND ID MINERALive dipadati pengunjung selama gelaran INVIROTECH 2026 di Jakarta Convention Center, Sabtu (13/6). Foto: Dokumentasi MIND ID

jpnn.com, JAKARTA - Area booth MIND ID MINERALive dipadati pengunjung selama gelaran INVIROTECH 2026 di Jakarta Convention Center, Sabtu (13/6).

Di bawah instalasi langit-langit berbentuk awan yang menaungi seluruh area booth, puluhan orang berkerumun.

Sebagian mengabadikan momen dengan ponsel, sebagian lain mengantre untuk melihat lebih dekat setiap showcasing pengelolaan sampah terintegrasi yang ditampilkan MIND ID.

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Bukan tanpa alasan, booth MINERALive menghadirkan sesuatu yang jarang ditemui pengunjung pameran pada umumnya, yakni pengolahan sampah organik berbasis maggot yang bisa dilihat dan dipelajari langsung, demonstrasi pengelolaan sampah plastik, hingga teknologi 3D printer yang mengubah limbah nonorganik menjadi produk kreatif bernilai.

Di tengah keramaian itu, Dwi Agus berdiri mengamati dengan saksama.

Sebagai Praktisi Bank Sampah Induk di bilangan Bekasi, ia datang bukan sekadar untuk melihat-lihat.

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"Jadi lumayan inspiratif bagi saya, supaya Bank Sampah kami bisa meraih seperti ini," ujar Dwi Agus, Sabtu (13/6).

Dwi Agus mengaku sebagian dari apa yang ditampilkan di booth ini sebenarnya sudah mulai diterapkan di komunitasnya, terutama pengolahan sampah organik menggunakan maggot.

Area booth MIND ID MINERALive dipadati pengunjung selama gelaran INVIROTECH 2026 di Jakarta Convention Center

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TAGS   MIND ID  Invirotech  MINERALive  pengunjung  Pameran  Jakarta Convention Center  sampah  maggot 
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