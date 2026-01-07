Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Booze & Glory Kembali Gelar Tur di Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 – 09:09 WIB
Booze & Glory Kembali Gelar Tur di Indonesia - JPNN.COM
Band punk asal Inggris, Booze & Glory saat tampil di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan pada 5 Oktober 2018. Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Band punk asal Inggris, Booze & Glory mengumumkan akan kembali menggelar tur ke Indonesia.

Rangkaian tur bertajuk Indonesia Tour 2026 itu bakal dijalani oleh Booze & Glory pada April 2026 mendatang di sejumlah kota.

"Teman-teman di Indonesia, kami merindukan kalian dan tidak sabar bertemu kalian semua lagi," ungkap Booze & Glory melalui akun resmi di Instagram, Selasa (6/1).

Booze & Glory akan memulai Indonesia Tour 2026 pada 10 April 2026 di Jakarta, 11 April di Bandung, 12 April di Sleman, 17 April di Solo, 18 April di Kediri, dan 19 April 2026 di Surabaya.

Tidak hanya tampil sendiri, band yang aktif sejak 2009 itu bakal berbagi panggung dengan musisi lokal.

"Saudara kami Over Distortion akan bergabung bersama," lanjut Booze & Glory.

Pemilik album Trouble Free itu tidak menutup kemungkinan untuk menambah jadwal tur di Indonesia.

Booze & Glory membuka peluang kerja sama dengan promotor di berbagai daerah untuk menggelar konser.

