JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Borneo FC Dapat Keistimewaan Saat Bertandang ke Markas Persija Jakarta

Senin, 02 Maret 2026 – 23:44 WIB
Borneo FC Dapat Keistimewaan Saat Bertandang ke Markas Persija Jakarta
Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes. Foto: X/@BorneoSMR

jpnn.com - Borneo FC akhirnya bisa menjalani latihan resmi di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (2/3/2026), menjelang menghadapi Persija Jakarta pada lanjutan BRI Super League 2025/26.

Tim berjuluk Pesut Etam itu sebelumnya sempat kecewa setelah hanya diperbolehkan berlatih di luar stadion.

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes menilai latihan resmi seharusnya digelar di dalam stadion.

Baca Juga:

“Begitu kami tiba di sini, baru dikasih tahu bahwa kami enggak bisa menggunakan stadion buat official training."

"Menurut saya diregulasi itu harus pakai stadion buat official training," ujar pelatih asal Brasil itu.

Borneo FC akhirnya diizinkan berlatih di dalam JIS setelah sebelumnya mengalami penolakan.

Baca Juga:

Mantan pelatih Persita Tangerang itu menilai kondisi rumput JIS kurang ideal dan berpotensi memengaruhi kualitas pertandingan.

"Kondisi lapangan mungkin akan membuat permainan menjadi lebih sulit bagi kedua tim. Situasi seperti itu bisa menurunkan level permainan."

Borneo FC akhirnya bisa berlatih secara resmi di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (2/3) setelah melalui perdebatan panjang

