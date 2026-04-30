Borneo FC di Puncak, Nadeo Ogah Jemawa di 4 Laga Sisa

Kamis, 30 April 2026 – 17:09 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Euforia di puncak klasemen Super League 2025/2026 tak membuat kiper Borneo FC Nadeo Argawinata kehilangan pijakan. Si Pria di Bawah Mistar itu memilih tak jemawa.

Kemenangan tipis 1-0 atas Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Rabu (29/4), mengantar Pesut Etam ke singgasana klasemen dengan 69 poin.

Mereka menyalip Persib Bandung yang kini tertahan di angka 66 dan baru akan memainkan laga pekan ke-30 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Nadeo mengingatkan posisi puncak belum menjamin apa-apa.

“Jujur, kami bersyukur atas kemenangan ini. Namun, ini belum selesai,” katanya.

Meski kini berada di atas angin, Nadeo menolak terjebak dalam euforia. Baginya, empat laga tersisa adalah final yang harus disapu bersih.

"Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Fokus kami cuma satu, yaitu menang di setiap pertandingan," ujarnya.

Peringatan itu bukan tanpa alasan. Jadwal berat sudah menanti. Persita Tangerang akan jadi ujian berikutnya di Stadion Segiri pada 5 Mei.