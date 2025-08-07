Borneo FC Enggan Remehkan Bhayangkara Presisi Lampung FC Meski Berstatus Tim Promosi

Kamis, 07 Agustus 2025 – 18:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Borneo FC enggan meremehkan kekuatan Bhayangkara Presisi Lampung FC saat jumpa di pekan pembuka Super League 2025/26.

Kiper Borneo, Nadeo Argawinata menyebut tim milik Kepolisian RI itu punya materi pemain yang sangat baik.

Tidak hanya deretan pemain, jajaran kepelatihan Bhayangkara dinilai punya pengalaman sehingga berpotensi menyulitkan Borneo FC di laga perdana.

Ditambah dengan manajemen yang solid, tidak heran tim berjuluk The Guardian itu mampu promosi kembali ke kasta tertinggi setelah satu musim bermain di Liga 2.

“Saya merasa laga kan berjalan dengan seru. Kami bermain di kandang sendiri, tentu kami tidak mau kalah.”?

“Mendapatkan tiga poin tentu penting untuk menjaga kepercayaan diri kami menghadapi laga berikutnya di Super League,” ungkap pemain kelahiran 9 Maret 1997 itu.

Borneo FC datang ke Super League 2025/26 dengan kekuatan baru setelah dipegang oleh Fabio Lefundes.

Mantan juru taktik Persita Tangerang itu diharapkan bisa kembali membawa tim berjuluk Pesut Etam bersaing meraih gelar juara Super League 2025/26.