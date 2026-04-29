JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Borneo FC Geser Persib Bandung dari Puncak, Bojan Hodak Bereaksi Dingin

Rabu, 29 April 2026 – 22:35 WIB
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Persib.

jpnn.com - Borneo FC untuk sementara berhasil mengudeta Persib Bandung dari puncak klasemen BRI Super League 2025/26.

Hasil itu terjadi setelah Pesut Etam menang tipis 1-0 atas tuan rumah Persik Kediri, Rabu (29/4/2026).

Namun, situasi itu tidak membuat Persib Bandung terpengaruh menjelang laga pekan ke-30.

Meski terjadi perubahan di posisi teratas, skuad Maung Bandung tetap fokus penuh mempersiapkan diri menghadapi Bhayangkara FC.

Menurut jadwal, pertandingan Bhayangkara FC vs Persib akan digelar di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4/2026) pukul 19.00 WIB.

Saat ini, Borneo FC berada di puncak dengan 69 poin dari 30 pertandingan.

Di sisi lain, Persib masih bisa kembali ke posis teratas jika berhasil membawa pulang tiga angka dari Lampung.

Pelatih Persib Bojan Hodak memilih bersikap tenang menanggapi situasi tersebut.

