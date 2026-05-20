JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Borneo FC Masih Berburu Gelar, Fabio Lefundes Menanti Bantuan dari Persijap

Rabu, 20 Mei 2026 – 07:02 WIB
Skuad Borneo FC. Foto: Borneo FC.

jpnn.com - Borneo FC enggan mengibarkan bendera putih dalam perburuan gelar BRI Super League 2025/26 meski peluang mereka terbilang kecil.

Hasil imbang tanpa gol saat bertandang ke markas Persijap Jepara pada pekan ke-33 membuat posisi Pesut Etam makin tertekan.

Kini, Borneo FC tertinggal dua poin dari Persib yang masih kokoh di puncak klasemen.

Situasi itu membuat langkah Borneo FC menjadi lebih rumit karena tak hanya wajib menang pada laga terakhir, tetapi juga harus berharap Persib terpeleset.

Meski berada dalam posisi sulit, Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes menegaskan timnya belum menyerah dan tetap percaya segala kemungkinan masih bisa terjadi.

"Situasi kami memang sekarang menjadi lebih sulit. Namun, peluang itu belum benar-benar tertutup karena perjalanan musim ini juga belum selesai," ucapnya.

Pelatih asal Brasil itu mengakui hasil melawan Persijap menjadi pukulan bagi anak asuhnya.

Ironisnya, Persijap yang baru saja menahan Borneo FC kini justru menjadi harapan terakhir mereka untuk menggagalkan langkah Persib menuju tangga juara.

Peluang juara makin tipis, tetapi Borneo FC masih percaya keajaiban. Fabio Lefundes terang-terangan menanti bantuan dari Persijap.

