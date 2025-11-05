Borneo FC Membantai Dewa United 4-0, Puncak Klasemen Dingin

Rabu, 05 November 2025 – 21:03 WIB

jpnn.com - SAMARINDA – Borneo FC Samarinda makin kokoh di puncak klasemen BRI Super League seusai melukai tim sarat bintang, Dewa United, pada pekan ke-11 di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (5/11) malam WIB.

Pesut Etam -julukan Borneo FC, menang 4-0.

Tampil di depan pendukung yang memenuhi tribune Segiri, Borneo FC memamerkan keperkasaannya di depan Dewa dari Banten.

Performa Borneo FC nyaris sempurna. Mematikan saat menyerang. Bikin stres lawan saat bertahan. Dewa United kocar-kacir.

Gol Borneo FC lahir dari Christophe Nduwarugira pada menit ke-16, penalti Mariano Peralta di menit ke-70, dari Joel Vinicius di menit ke-79, dan brace Peralta pada menit 90+5.