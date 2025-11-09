Borneo FC Membuat Semen Padang Seperti Tak Bisa Bermain Bola

Minggu, 09 November 2025 – 21:00 WIB

jpnn.com - PADANG - Borneo FC Samarinda menjadi tim pertama di Indonesia yang mengoleksi sepuluh kemenangan beruntun.

Sebelumnya, Pesut Etam -julukan Borneo FC, tak sendirian menjadi tim yang mengoleksi kemenangan terpanjang, sembilan berturut-turut.

Merujuk laman Borneo FC, ada PSM Makassar, Persik Kediri, dan Bali United yang lebih dahulu mengoleksi sembilan kemenangan.

Namun, kini, Borneo FC memimpin sendirian; sepuluh kali menang di sepuluh pertandingan liga.

Itu setelah pada pekan ke-12 Super League di Stadion GOR Haji Agus Salim, Padang, Minggu (9/11) malam WIB, Borneo FC mengalahkan tuan rumah Semen Padang 2-0.

Dua gol Borneo FC dicetak oleh Mariano Peralta pada menit ke-6 dan 62.