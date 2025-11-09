Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Borneo FC Membuat Semen Padang Seperti Tak Bisa Bermain Bola

Minggu, 09 November 2025 – 21:00 WIB
Borneo FC Membuat Semen Padang Seperti Tak Bisa Bermain Bola - JPNN.COM
Salah satu bintang Borneo FC Mariano Peralta. Foto: IG borneofcid

jpnn.com - PADANG - Borneo FC Samarinda menjadi tim pertama di Indonesia yang mengoleksi sepuluh kemenangan beruntun.

Sebelumnya, Pesut Etam -julukan Borneo FC, tak sendirian menjadi tim yang mengoleksi kemenangan terpanjang, sembilan berturut-turut.

Merujuk laman Borneo FC, ada PSM Makassar, Persik Kediri, dan Bali United yang lebih dahulu mengoleksi sembilan kemenangan.

Baca Juga:

Namun, kini, Borneo FC memimpin sendirian; sepuluh kali menang di sepuluh pertandingan liga.

Baca Juga:

Itu setelah pada pekan ke-12 Super League di Stadion GOR Haji Agus Salim, Padang, Minggu (9/11) malam WIB, Borneo FC mengalahkan tuan rumah Semen Padang 2-0.

Dua gol Borneo FC dicetak oleh Mariano Peralta pada menit ke-6 dan 62.

Konon Borneo FC Samarinda menjadi tim pertama di Indonesia yang menang 10 kali beruntun, terpanjang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Semen Padang vs Borneo FC  Super League  Semen Padang  Borneo FC 
BERITA SEMEN PADANG VS BORNEO FC LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp