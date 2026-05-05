Borneo FC Menang, Persib Belum Bisa Tenang, Cek Klasemen
Selasa, 05 Mei 2026 – 21:27 WIB
jpnn.com - SAMARINDA - Borneo FC Samarinda masih menempel Persib Bandung di puncak klasemen Super League.
Menjamu Persita Tangerang pada pekan ke-31 di Stadion Segiri, Samarinda, Selasa (5/5) malam, Borneo FC menang 2-0.
Gol tuan rumah lahir dari Mariano Peralta (menit ke-36) dan Muhammad Sihran (88).
Pesut Etam -julukan Borneo FC, hanya melawan sepuluh pemain Persita sejak menit ke-58, menyusul kartu merah langsung yang diterima Rayco Rodriguez.
Kemenangan itu membuat poin Borneo FC menjadi 72, sama dengan Persib. Borneo FC hanya kalah head to head.