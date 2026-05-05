JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Borneo FC Menang, Persib Belum Bisa Tenang, Cek Klasemen

Selasa, 05 Mei 2026 – 21:27 WIB
Bintang Borneo FC Mariano Peralta (kiri) dan defender Persita Javlon Guseynov. Foto: IG borneofcid

jpnn.com - SAMARINDA - Borneo FC Samarinda masih menempel Persib Bandung di puncak klasemen Super League.

Menjamu Persita Tangerang pada pekan ke-31 di Stadion Segiri, Samarinda, Selasa (5/5) malam, Borneo FC menang 2-0.

Gol tuan rumah lahir dari Mariano Peralta (menit ke-36) dan Muhammad Sihran (88).

Pesut Etam -julukan Borneo FC, hanya melawan sepuluh pemain Persita sejak menit ke-58, menyusul kartu merah langsung yang diterima Rayco Rodriguez.

 
 
 
Kemenangan itu membuat poin Borneo FC menjadi 72, sama dengan Persib. Borneo FC hanya kalah head to head.

Pekan ke-32 Super League pun bakal superpanas dengan Persija vs Persib dan Bali United vs Borneo FC.

