Borneo FC Menang, Persib Belum Bisa Tenang, Cek Klasemen

Selasa, 05 Mei 2026 – 21:27 WIB

jpnn.com - SAMARINDA - Borneo FC Samarinda masih menempel Persib Bandung di puncak klasemen Super League.

Menjamu Persita Tangerang pada pekan ke-31 di Stadion Segiri, Samarinda, Selasa (5/5) malam, Borneo FC menang 2-0.

Gol tuan rumah lahir dari Mariano Peralta (menit ke-36) dan Muhammad Sihran (88).

Baca Juga: Persita Bisa Tentukan Nasib Borneo FC dan Persib di Puncak

Pesut Etam -julukan Borneo FC, hanya melawan sepuluh pemain Persita sejak menit ke-58, menyusul kartu merah langsung yang diterima Rayco Rodriguez.

Kemenangan itu membuat poin Borneo FC menjadi 72, sama dengan Persib. Borneo FC hanya kalah head to head.