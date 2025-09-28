Borneo FC Samarinda Membuat Persija Mati Kutu
Minggu, 28 September 2025 – 21:13 WIB
jpnn.com - SAMARINDA – Borneo FC tampil luar biasa efektif pada pekan ke-7 BRI Super League.
Menjamu Persija Jakarta di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (28/9) malam WIB, Borneo FC menang 3-1.
Borneo FC memamerkan efektivitas transisi.
Pesut Etam -julukan Borneo FC, disiplin dalam bertahan, menahan serangan bertubi-tubi dari Persija.
Borneo FC ‘membunuh’ Persija melalui serangan balik kilat.
Tiga gol tuan rumah yang dicetak Joel Vinicius (menit ke-45), Kei Hirose (55), dan Douglas Coutinho (90). Semua berawal dari transisi apik tanpa kesalahan.