Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Borneo FC Terus Menempel Persib, Nadeo Bicara Soal Peluang Juara

Jumat, 01 Mei 2026 – 08:04 WIB
Kiper Borneo FC Samarinda Nadeo Argawinata. Foto: Borneo FC.

jpnn.com - Ambisi Borneo FC untuk meraih gelar BRI Super League masih terjaga hingga memasuki pekan ke-30.

Saat ini, Pesut Etam bertengger di peringkat kedua klasemen dengan koleksi 69 poin.

Jumlah tersebut sama dengan yang dimiliki Persib Bandung selaku pimpinan klasemen.

Baca Juga:

Tambahan tiga poin di laga terakhir menjadi modal penting bagi Pesut Etam untuk terus menempel Maung Bandung.

Kemenangan tipis atas Persik Kediri di laga terakhir memperlihatkan solidnya permainan Borneo FC, terutama di lini belakang yang tampil disiplin sepanjang pertandingan.

Salah satu sorotan tertuju kepada kiper Borneo FC Nadeo Argawinata yang dinobatkan sebagai Man of The Match.

Baca Juga:

Penampilannya di bawah mistar menjadi faktor krusial dalam menjaga keunggulan Borneo FC hingga peluit akhir dibunyikan.

Namun, kiper dengan 24 caps di Timnas Indonesia itu memilih merendah dan menegaskan bahwa hasil positif tersebut merupakan buah kerja sama seluruh pemain.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Borneo FC  Persib  Persib Bandung  Nadeo Argawinata  Super League 
BERITA BORNEO FC LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp