Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Borneo FC Vs Dewa United: Datanglah Karena Cinta, Bukan Hiburan

Selasa, 04 November 2025 – 10:37 WIB
Borneo FC Vs Dewa United: Datanglah Karena Cinta, Bukan Hiburan - JPNN.COM
Skuad Borneo FC berlatih. Foto: borneofcid

jpnn.com - SAMARINDA - Pemimpin klasemen sementara Super League Borneo FC Samarinda mendapat jatah memungkasi pekan ke-11 dengan menjamu tim bertabur bintang yang masih belum tune in di liga domestik, Dewa United.

Pertempuran Borneo FC vs Dewa United digelar di Stadion Segiri pada Rabu (5/11) malam. Laga ini 'terpisah' dengan delapan pertandingan lainnya di pekan ke-11, lantaran Dewa United baru merumput mewakili Indonesia di AFC Challenge League (lulus ke perempat final).

Manajer Borneo FC Dandri Dauri menyatakan bahwa timnya tidak memiliki persiapan khusus untuk menghadapi tamu berjuluk Banten Warriors tersebut.

Baca Juga:

Menurut Dandri, pertimbangan utamanya ialah padatnya jadwal pertandingan dalam satu pekan, dengan laga berikutnya melawan Semen Padang pada Minggu (9/11).

"Persiapan secara khusus setahu saya tidak ada, karena program pelatih kami sudah padat, satu pekan ini dua pertandingan, melawan Dewa United dan Semen Padang," ujar Dandri.

Dia meyakini tim pelatih bisa mengatur semua urusan teknis dengan baik.

Baca Juga:

"Pasti sangat menguras tenaga. Saya percaya teman-teman tim pelatih," katanya.

Dandri pun mengharapkan suporter dan masyarakat Kota Tepian memenuhi kursi di Stadion Segiri.

Superbig match pekan ke-11 Super League Borneo FC vs Dewa united di Stadion Segiri, Samarinda.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Borneo FC vs Dewa United  Borneo FC  Dewa United  Super League  klasemen Super League 
BERITA BORNEO FC VS DEWA UNITED LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp