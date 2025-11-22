Close Banner Apps JPNN.com
Borneo FC Vs Madura United Selesai, Rekor Bertambah Panjang

Sabtu, 22 November 2025 – 21:13 WIB
Kiper Borneo FC Samarinda Nadeo Argawinata. Foto: borneofcid

jpnn.com - SAMARINDA - Borneo FC mempertajam rekor kemenangan beruntun di Super League menjadi sebelas pertandingan.

Menjamu Madura United pada pekan ke-13 di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (22/11) malam, Borneo FC bersusah payah meladeni tamunya.

Pesut Etam -julukan Borneo FC, menang tipis 1-0.

Gol semata wayang dalam laga sarat peluang itu, tercipta di menit ke-89 melalui Douglas Coutinho.

Proses gol lahir dari kerja sama Mariano Peralta-Maicon Souza-Douglas Coutinho.

Madura United pantas mendapat tepuk tangan, lantaran bermain apik dan agresif menghadapi si pemimpin klasemen.

Pertarungan Borneo FC vs Madura United di Stadion Segiri diwarnai banyak peluang. Seru.

