Borneo FC Vs Persebaya 5-1: Tavares Membuat Pengakuan Luar Biasa

Minggu, 08 Maret 2026 – 08:55 WIB
Borneo FC Vs Persebaya 5-1: Tavares Membuat Pengakuan Luar Biasa - JPNN.COM
Borneo FC Vs Persebaya Surabaya. Foto: persebaya

jpnn.com - SAMARINDA - Borneo FC kembali membuat Persebaya Surabaya tak bisa menang di Segiri, meneruskan catatan selama tujuh tahun.

Menjamu Persebaya pada pekan ke-25 Super League di Segiri, Samarinda, Sabtu (7/3) malam WIB, Borneo FC menang besar 5-1.

Itu kado spesial untuk diri tim Borneo FC yang berulang tahun ke-12 bertepatan dengan laga tersebut.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui Borneo FC tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang yang didapat sepanjang laga.

"Kami juga punya beberapa peluang, tetapi hanya mampu mencetak satu gol. Sekarang kami harus melihat kembali pertandingan ini dan menganalisis apa yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.

Dia menilai para pemain sudah berusaha menjalankan rencana permainan yang dipersiapkan tim pelatih, mulai dari bermain agresif, memenangkan duel, hingga menciptakan peluang di lini depan.

TAGS   Borneo FC  Tavares  Persebaya  Super League 
