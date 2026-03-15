JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Borneo FC vs Persib 1-1, Bojan Hodak Bereaksi Begini

Senin, 16 Maret 2026 – 03:00 WIB
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA -  Laga Borneo FC vs Persib Bandung pada pertandingan tunda pekan ke-21 BRI Super League di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (15/3), berakhir imbang 1-1.

Hasil imbang membuat Persib Bandung tetap menempati posisi pertama klasemen sementara Super League dengan 58 poin dari 25 laga, unggul empat poin dari Borneo FC.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mensyukuri hasil imbang di kandang Borneo FC tersebut. Menurut dia, tambahan satu poin membuat Persib Bandung menjaga keunggulan empat poin dari Borneo FC yang berada di posisi kedua.

"Secara keseluruhan saya pikir ini hasil yang bagus karena kami tidak kalah. Selisih poin masih terjaga dan liga akan tetap menarik hingga akhir musim," ujar Bojan dikutip dari laman resmi klub, Minggu (15/3).

Persib pada pertandingan ini sebenarnya dapat unggul terlebih dahulu melalui gol Adam Alis.

Namun, Borneo FC dapat menyamakan kedudukan lewat tendangan penalti Mariano Peralta.

Pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut menjelaskan Persib Bandung tampil lebih baik di babak pertama.

Pada babak kedua, Persib Bandung harus lebih fokus bertahan karena perlu menahan gelombang gempuran dari Borneo FC yang dimotori oleh Mariano Peralta serta Juan Villa.

Borneo FC vs Persib  Persib  Bojan Hodak  Super League 
