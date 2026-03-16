JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Borneo FC vs Persib Bandung Sama Kuat, Bojan Hodak Tetap Tenang karena Hal Ini

Senin, 16 Maret 2026 – 04:38 WIB
Borneo FC vs Persib Bandung Sama Kuat, Bojan Hodak Tetap Tenang karena Hal Ini - JPNN.COM
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak (kanan). Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung harus puas membawa pulang satu poin saat bertandang ke markas Borneo FC pada laga tunda pekan ke-21 BRI Super League 2025/26.

Duel Borneo FC vs Persib di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (15/3/2026) malam, berakhir dengan skor 1-1.

Maung Bandung sebenarnya sempat berada di atas angin setelah membuka keunggulan lebih dahulu melalui gol Adam Alis pada menit ke-14.

Namun, kemenangan yang sudah di depan mata buyar setelah tuan rumah memperoleh hadiah penalti di penghujung laga.

Eksekusi dari Mariano Peralta pada menit ke-83 sukses menaklukkan penjaga gawang Persib dan memaksa laga berakhir tanpa pemenang.

Pelatih Persib Bojan Hodak menilai hasil tersebut masih bisa diterima oleh timnya.

Menurutnya, tambahan satu poin tetap penting karena posisi Persib di puncak klasemen sementara masih aman dengan koleksi 58 angka.

Pelatih asal Kroasia itu juga menyoroti performa anak asuhnya yang tampil cukup dominan, terutama selama babak pertama.

Persib Bandung harus puas membawa pulang satu poin saat bertandang ke markas Borneo FC pada laga tunda pekan ke-21 BRI Super League 2025/26.

Persib  Persib Bandung  Bojan Hodak  Borneo FC  Borneo FC vs Persib  Super League 
